INDUSTRIA est un jeu de tir à la première personne classique qui vous projette dans un univers parallèle presque oublié peu avant la fin de la guerre froide. Dans un monde steampunk sans cœur, vous rechercherez votre collègue de travail disparu et déchiffrerez un passé sombre qui soulève de grandes questions morales.







"En tant que premier titre, nous voulions faire quelque chose d'ambitieux dans ses visuels et son récit, mais aussi rationalisé dans sa mécanique et son expérience", a déclaré David Jungnickel, co-fondateur de Bleakmill. "Après la sortie du jeu sur PC, notre prochain objectif était de toujours exploiter la puissance de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X|S et de proposer le monde intrigant que nous avons travaillé si dur pour créer à un public de consoles et nous sommes ravis ces joueurs peut enfin intervenir !"

Le jeu Industria est maintenant disponible, le jeu est développé par le studio Bleakmill.Le jeu est dispo dès maintenant sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, pour 19.99€.