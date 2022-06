Le jeu est un mélange d'action PvE et PvP à fort enjeu, seul ou avec des amis, dans un monde de science-fiction dynamique, avec des cartes persistantes et un matchmaking instantané.

Le lancement de la pré-saison de The Cycle : Frontier introduit des mises à jour et des améliorations rendues possibles par les commentaires de la communauté de plus de 900 000 joueurs ayant rejoint le jeu lors de de l’alpha et de la bêta, contribuant ainsi à faire de The Cycle: Frontier le jeu free-to-play le plus wishlisté sur Steam.



Avec le début de la pré-saison, YAGER a également introduit les Welcome Packs avec une réduction de 25%. Au total, quatre packs sont déjà disponibles à l'achat : l’Initiate Pack, le Professional Pack, le Specialist Pack et l’Elite Pack. Chacun d’entre contient des tenues et des skins d'armes uniques, ainsi qu'une quantité notable d'Aurum, de Kmarks et d'équipements.

Le jeu The Cycle : Frontier est maintenant disponible sur Steam et l'Epic Games Store dès maintenant et ceux gratuitement.Il n'y aura pas de remise à zéro avant le début de la saison 1 le 22 juin, afin que les joueurs puissent conserver leur progression acquise lors de la pré-saison.