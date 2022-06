Le jeu Soul Hackers 2, aura droit à une édition collector aux États-Unis. Pour le moment, pas d'informations concernant une sortie en Europe. Cette édition est une exclusivité du shop d'Atlus.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Une figurine de Ai-Ho-Une peluche de Mimi-Un set de pin's-Un Steelbook-L'OST sur clé USB-Un porte-clés requin de Saizo-Un set de cartes sur les personnagesSoul Hackers 2 sera disponible sur PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One et PC via Steam le 25 août au Japon et le 26 août dans le monde.