Le jeu Silt développer par Spiral Circus Games, et édité par Fireshine Games est disponible depuis le 1er Juin et voici mon petit avis. Le jeu me fait penser un peu à Limbo de part sont esthétique et son ambiance. Pas de texte à lire, l'aventure se suit au fur et à mesure des niveaux. C'est ultra beau, en tout cas, je suis assez friand de ce genre de design et j'espère voir vite le prochain projet du studio.Le jeu nous propose d'incarner un plongeur, dans les profondeurs des abysses, à la recherche de secret au plus profond de l'océan.Ici pas de combat à la Aquaman, nous sommes sur un jeu d'exploration, avec un esthétique ultra léger. Le décor à l'air d'être fait a la main, bien sombre comme il faut. Le plongeur est plutôt sympa, avec un design certes classique, mais il à son petit charme.D'ailleurs, d'autres plongeurs, sont à retrouver dans chaque niveau du jeu. Par contre, je ne sais pas trop à quoi cela sert, à part débloquer un succès (que je n'ai pas encore eu, je n'ai pas réussi le dernier plongeur).Le plongeur se dirige très facilement dans l'eau, par contre sur PS5, je n'ai pas relevé de vibrations haptiques avec la DualSense.Donc, pour progresser dans le jeu, il faut résoudre quelques énigmes, rien de bien méchant, c'est ultra facile. Le plongeur possède le pourvoir de prendre tous les êtres vivants présent dans l'océan (même des boules explosives lors du dernier boss). À nous les gros poissons, mais aussi les petits qui permettent de résoudre les énigmes. Même des crabes sont aux programmes de cette aventure, sous oublier les anguilles électriques qui permettront de tuer un boss.Chaque boss tué, nous retournons dans l'océan à la recherche d'une mystérieuse machine.Au total, il faudra vaincre 4 boss, et activer les 4 sceaux des boss, pour voir la fin de l'aventure qui se conclut en 2-3 heures max. Si vous voulez le 1000G/Platine, il vous faudra le double si vous loupez un plongeur et pire avec le trophée/succès "finir le jeu sans mourir".