Devolver Digital annonce son show pour Juin, dès le 9 juin à 23h59 CEST, un bon Devolver Marketing Countdown to Marketing.

Sur la base de recherches approfondies auprès des consommateurs et de tests ciblés, les scientifiques de Devolver ont appris que le compte à rebours avant une vitrine est le moment où les espoirs du public sont à leur maximum, avant que l'inévitable déception ne s'installe. Devolver est prêt à capitaliser sur ce potentiel inexploité avec le plus grand compte à rebours l'industrie n'a jamais vu. Mais à quel prix ?

posted the 06/03/2022 at 05:54 PM by leblogdeshacka