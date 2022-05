Temtem est un jeu massivement multijoueur de collection de créatures. Partez à l'aventure dans l'Archipel Aérien en compagnie de vos Temtem ! Capturez des Temtem sauvages, affrontez d'autres Dresseurs, décorez votre maison, rejoignez l'aventure d'un ami et explorez un monde en ligne dynamique !







Campagne scénarisée : Voyagez à travers six îles pittoresques et lancez-vous dans une grande aventure pour devenir un Dresseur de Temtem d'exception, tout en luttant contre le maléfique Clan Belsoto !







Monde en ligne : L'époque des voyages en solo est révolue. Dans Temtem, vous pourrez découvrir un monde massivement multijoueur. Vous serez rejoint par des Dresseurs du monde entier. Vous pourrez les voir évoluer autour de vous, vivre l'aventure à vos côtés, et les affronter afin d'espérer devenir le plus grand des Dresseurs de Temtem !







Aventure en mode coopératif : Vous serez en mesure d'unir vos forces à celles d'un ami à tout moment, afin d'œuvrer ensemble vers un objectif commun. Capturez de nouveaux Temtem, explorez une Route ou affrontez un Maître de Dojo, le tout aux côtés d'un ami dans de palpitants combats en duo !







Habitations : Achetez-vous une maison à l'Orée des Atolls, et redécorez-la comme il vous plaira ! Équipez-vous de nouveaux meubles, colorez vos murs, puis invitez vos amis chez vous !







Personnalisation : Relookez votre personnage afin qu'il se démarque parmi tous les joueurs et obtenez de nouveaux objets cosmétiques en affrontant d'autres Dresseurs. Choisissez un chapeau débile, un sweat confortable, un joli pantalon, et vous voilà parti ! À moins que vous ne préfériez porter un cosplay intégral de votre Temtem préféré ?







Compétition : Commencez par choisir 8 Temtem, puis la phase de « Sélection / Élimination » débutera. Chacun à votre tour, vous et votre rival pourrez choisir vos Temtem et bannir ceux de l'adversaire. Une fois toutes les décisions prises, vous vous retrouverez avec une équipe de 5 Temtem et le combat pourra commencer !













Le jeu Temtem, des développeurs Crema Games se date enfin et il sera disponible très bientôt. En effet, le jeu de capture de monstres massivement multi-joueurs sera disponible le 6 Septembre 2022, sur Nintendo Switch, Playstation 5 et Xbox Series X.Une édition collector sera aussi disponible, avec pas mal de bonnes choses à l'intérieur :Une statuette diorama des startersUn set de répliques des TemcardsUn set de trois pin'sUn set de trois écussons tissésUne boîte extérieure collectorChaque boîte comportera un code pour Temtem Plus (d'une valeur de 19,99 €). Temtem Plus propose des fonctionnalités pratiques qui vous aideront à entrer dans l'élite des dresseurs ! Avec Temtem Plus, vous bénéficierez des avantages suivants :Tchat : un accès illimité au tchat mondial, qui vous permettra de trouver facilement les échanges les plus intéressants et les meilleurs partenaires en coop.Échanges : un accès illimité à la fonctionnalité d'échange du jeu et à la maison d'échange, qui permet de consulter les ventes aux enchères du monde entier.Stockage : la capacité de stockage de votre TemDeck augmente, ce qui vous permet de conserver jusqu'à 600 Temtem différents.