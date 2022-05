Le cadavre d’une femme gît dans une pièce close. Elle ne pouvait ni y entrer ni en sortir. Le seul suspect plausible est le cadavre d’une momie vieille de plusieurs centaines d’années, qui serait revenue à la vie grâce à un artefact magique. Rien de tout cela ne semble logique, et pourtant, il incombera à Haruka Kagami, autrice de romans policiers à succès, de venir démêler le vrai du faux et mettre sous les verrous celui ou celle qui est l’assassin.

The Centennial Case: A Shijima StoryEn ce moment, bon, ça fait un moment déjà, j'aime bien les jeux filmés comme un film, je crois que c'est depuis le jeu X-Files sur Playstation sorti en 1998, ça ne nous rajeunit pas bordel!The Centennial Case: A Shijima Story est lui aussi un jeu Full Motion Video, d'ailleurs il y a de grands noms derrière le jeu, avec à la réalisation Koichiro Ito (Metal Gear Solid V, Your Name, Les Enfants du Temps), à la production Junichi Ehera (NieR Automata) et enfin au scénario Yasuhito Tachibana (série Netflix The Naked Director) au sein du studio h.a.n.d. Inc..Qu'on se le dise maintenant, il faut aimer le concept de Full Motion Video pour aimer ce jeu, nous sommes devant un film interactif où l'on doit ressouder des énigmes comme dans un Professeur Layton. Les acteurs sont vraiment bons, le jeu propose soit les voix japonaises, soit les voix anglaise, mais forte heureusement, il est intégralement sous-titré dans notre belle langue.J'ai particulièrement aimé la reconstitution des décors et des costumes agréable à l'œil. Le jeu nous fait voyager à différentes époques et l'ambiance est vraiment bien restituée. Le jeu se joue, mais surtout se regarde, perso, j'ai plus l'impression d'être devant un bon gros film interactive, avec des résolutions d'enquêtes (comme quand je regardais Sherlock) que d'être devant un jeu. Alors, oui, il y a des "phases de jeu", mais c'est subtil. Il n'y a pas ce sentiment de jouer pour jouer, mais plus de jouer pour résoudre des meurtresLe jeu nous propose cinq enquêtes, avec toujours le même "scénario" à savoir, la découverte du corps, ou même un meurtre se déroule devant nos yeux, vient ensuite comme tout bon jeux d'enquêtes, la phase de collectes d'indices, avec des discussions avec les protagonistes, ensuite nous allons, dans le palais mental (inspiré de Sherlock Holmes) de Haruka Kagami pour démêler les indices et résoudre les enquêtes. Attention toutefois, les développeurs ont pris un malin plaisir à dissimuler des indices qui pourraient nous embrouiller lors de nos résolutions d'enquêtes, la vigilance sera donc de mise pour être le meilleur enquêteur.Bref, si vous aimez le genre, je ne peux que vous conseiller ce The Centennial Case: A Shijima Story, l'ambiance est excellente, les acteurs jouent vraiment bien (je n'ai pas besoin de vous dire de mettre le jeu en VOSTFR), la reconstitution historique est de très belle facture, on sent qu'il y a un vrai budget pour ce genre de jeu et que Square-Enix y croit. Les musiques de Yuki Hayashi, nous permettent de bien se mettre dans l'ambiance de chaque enquête. Alors, oui l'ergonomie n'est pas optimale avec la DualSense, je pense que ça aurait pu être beaucoup plus intuitif avec le combo clavier/souris, mais ça ne gâche en rien l'aventure. Une aventure qui ne se joue pas seule, car la force de ce titre est bien le fait que tout le monde puisse se joindre à vous pour résoudre les enquêtes.Si comme moi, vous aimer les productions de Sam Barlow, foncez !!!