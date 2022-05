Farming Simulator 22 (Cloud, Console & PC) – 19 mai

Farming Simulator 22 apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités et vous offre plus de contenu et de liberté que jamais, y compris de nouvelles options de travail du sol comme le paillage et le ramassage des pierres, un mode de construction amélioré ajoutant des serres et des ruches, ainsi qu’un nouveau créateur de personnage.



Vampire Survivors (PC) ID@Xbox – 19 mai

Plongez directement dans l’action et venez à bout de milliers de créatures de la nuit pour survivre jusqu’à l’aube ! Le monde gothique et horrifique de Vampire Survivors n’aura de cesse d’envoyer ses hordes de monstres pour vous repousser. Faites les bons choix et bon usage de vos capacités et de vos armes pour faire pencher la balance en votre faveur.



Floppy Knights (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 24 mai

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Rencontrez les Floppy Knights : des projections tangibles invoquées à partir de disquettes ! Les tactiques fusionnent avec les mécanismes du jeu de cartes alors que Phoebe et Carlton, une jeune inventrice brillante et son bras robot qui est aussi son meilleur ami, s’affrontent dans des batailles au tour par tour. Sélectionnez vos chevaliers, affinez votre deck et exécutez votre stratégie pour la victoire !



Hardspace: Shipbreaker (PC) ID@Xbox – 24 mai

Disponible dès sa sortie dans le PC Game Pass : Avecvotre scie-laser, découpez les épaves de vaisseaux spatiaux et récupérez les matériaux de valeur. Attention à là où vous pointez ces outils ! Vous êtes exposés à des risques de décompression explosive, d’inflammation, d’électrocution et de radiation. Votre vie est assurée par notre technologie EverWork™, mais pas nos profits. Améliorez votre équipement, tentez des contrats plus lucratifs et remboursez votre dette d’un milliard de crédits à la LYNX Corp !



Sniper Elite 5 (Console & PC) ID@Xbox – 26 mai

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Le dernier volet en date de la franchise primée offre une mécanique de tir, des combats tactiques à la troisième personne et une Kill Cam uniques en leur genre. Découvrez les cartes les plus immersives de la série grâce au système d’exploration amélioré et parcourez une multitude de lieux réels reproduits avec une attention au détail époustouflante.



Cricket 22 (PC) ID@Xbox – 27 mai

Cricket 22 offre le jeu de cricket le plus solide et le plus complet que les fans aient jamais vu. Profitez de l’intégralité de la compétition des Cendres sous licence – l’apogée de la rivalité de longue date entre l’Australie et l’Angleterre. En outre, participez à la compétition Big Bash T20 en Australie, à la très innovante The Hundred en Angleterre, à la fête tropicale de la CPL dans les Caraïbes, et rendez-vous sur le champ de bataille international avec des équipes sous licence d’Australie, d’Angleterre, des Antilles, de Nouvelle-Zélande et d’Irlande.



Pac-Man Museum+ (Cloud, Console & PC) – 27 mai

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Pac-Man Museum+ propose 14 jeux légendaires de la série ! Vous pourrez profiter du classique de l’arcade comme des variations les plus folles que la saga a connu au cours de plus de 40 ans d’histoire ! Comprend des classements en ligne et la possibilité de personnaliser votre propre salle d’arcade ! Les membres Ultimate pourront jouer dans le cloud et profiter des contrôles tactiles dès la sortie du jeu, pas besoin de manette !

J'ai vu, l'article de l'ami Geralt, sur le Game Pass, mais je le fais quand même. Pas folle cette nouvelle fournée de jeux, on attendra Juin pour voir la riposte de XBOX face au nouveau PS+ de Sony.Ils nous quittent le 31 maiLes jeux suivants sortiront bientôt de la bibliothèque du Game Pass, assurez-vous de vous y replonger pour terminer ce que vous aviez commencé ou obtenir les Succès qui vous manquent avant qu’ils ne s’en aillent. Comme toujours, n’oubliez pas d’utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et les conserver dans votre collection.EA Sports NHL 20 (Console)Farming Simulator 19 (Cloud, Console & PC)Knockout City (Console & PC) EA PlayResident Evil 7: Biohazard (Cloud, Console & PC)Spellforce 3: Soul Harvest (PC)Superhot Mind Control Delete (Cloud, Console & PC)Yes Your Grace (Cloud, Console & PC)