XBOX propose de gagner une des Series S Star Wars à l'occasion du "May the 4 be with you".Pour participer, vous devrez vous connecter sur Twitter et suivre le compte officiel @Xbox. Puis il suffira de retweeter le post en question en incluant les #LEGOStarWarsXboxSweepstakes et #Maythe4th. Les gagnantes et les gagnants seront notifiés par message privé sur Twitter.Le concours se termine le jeudi 26 mai à 5h du matin, heure française.