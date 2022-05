Deep Pink

XBOX s'apprête à sortir une nouvelle manette, la dernière manette officielle était celle du 20ème anniversaire je crois.Depuis la sortie des Xbox Series X|S, nous avons eu droit à la Carbon Black, la Robot White, la Shock Blue, la Pulse Red et la Electric Volt, maintenant nous avons la Deep Punk, j'espère que la prochaine sera une version collector de Starfield.Inutile, de vous dire que ce coloris me fait de l'œil. Je pense que ce sera Day One pour moi, pour la mettre dans la collection.Elle n'est pas entièrement Rose, les gâchettes reste noires et le dos de la manette est blanc. Full Pink, aurait été un peu moche je pense.Comme d'habitude, le prix est de 64.99€ et les préco seront ouvertes très bientôt.J'attends, dans les commentaires, des "ils sortent plus de manettes que de jeux", comme d'habitude !