Trek to Yomi (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 5 mai

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Trek to Yomi est un jeu d’action aventure aux inspirations cinématographiques qui suit l’histoire fascinante de la chute de Hiroki contre les forces du mal et de son retour héroïque pour honorer sa promesse, jadis bafouée, de sauver et de protéger les gens de son village.



Citizen Sleeper (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 5 mai

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Incarnez un travailleur en fuite épuisé dans une station sans loi d’une société interstellaire. Le titre s’inspire de la liberté et de la flexibilité des jeux de rôles papier : explorez la station, choisissez vos amis, fuyez votre passé et changez votre avenir…



Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, Console & PC) – 10 mai

Sur l’île de Jabberwock, vos camarades de classe et vous étiez prêts à profiter du soleil, mais Monokuma est revenu pour relancer son jeu meurtrier ! Pris au piège dans une situation où il vous faut tuer ou être tué, votre seul espoir est de lever le voile sur les mystères de l’île. Les membres Ultimate peuvent profiter des contrôles tactiles natifs dans le cloud dès la sortie du jeu, pas besoin de manette !



Eiyuden Chronicle: Rising (Cloud, Console & PC) – 10 mai

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Renforcez vos liens dans Eiyuden Chronicle: Rising, bientôt disponible dans le Xbox Game Pass. Découvrez les histoires d’avant guerre de nombreux personnages qui seront vos compagnons dans Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, le titre ayant rencontré le plus de succès sur Kickstarter en 2020, qui sera disponible dès sa sortie dans le Game Pass, en 2023.



This War of Mine: Final Cut (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 10 mai

Dans This War of Mine: Final Cut, remasterisé pour Xbox Series X|S, vous incarnez un groupe de rescapés tentant de survivre dans une ville assiégée, entre le manque de ressources vitales et le danger que représentent les snipers et autres hostiles. Vivez la guerre d’un angle inédit.



NHL 22 (Console) EA Play – 12 mai

Découvrez l’expérience ultime de hockey grâce au Game Pass Ultimate et à EA Play ! NHL 22 arrive bientôt dans la Play List, tous les membres pourront donc se donner rendez-vous sur la glace. Ils profiteront également de récompenses pour NHL 22, comme de l’équipement pour le mode World of Chel et plus encore.

Les premiers jeux du mois de Mai 2022 pour le Game Pass sont dévoilés et j'ai hâte de me faire Trek to Yomi.