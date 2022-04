"Nous sommes impatients de faire découvrir à nos joueurs la nouvelle ère de la Formule 1®", a déclaré Lee Mather, Senior Creative Director de F1® chez Codemasters. "En plus des modifications apportées en conditions réelles, nous avons mis à jour la physique pour tenir compte des nouvelles règles aérodynamiques et retravaillé le modèle de pneu, rendant la maniabilité plus fidèle à la réalité. Grâce à des circuits inédits et mis à jour, à une IA adaptative, à F1® Life et à des options de jeu étendues, c’est le moment idéal pour les joueurs de prendre place dans leur siège et vivre la vie d’un vrai pilote de F1®."









Après, un épisode 2021 correct, avec quelques ajouts, le nouveau jeu de F1 se dévoile et ça promet du lourd.Les courses de Sprint, seront au programme de ce nouveau jeu, tout comme, le Grand Prix de Miami.Pour ce qui est des nouveautés, outre le fait de piloter les F1 de cette cuvée 2022, EA dévoile le F1 Life, un hub personnalisable où ils peuvent exposer leur collection de supercars, de vêtements et d'accessoires, gagnés en jouant, via le Podium Pass et dans la boutique du jeu.La journée de course redéfinie permet aux joueurs de personnaliser leur réglage avec les nouvelles options Immersives et Broadcast qui affectent les tours de formation, la voiture de sécurité et les arrêts au stand.En choisissant l'option Immersive, les joueurs seront confrontés à des défis, qui pourront soit les récompenser soit les pénaliser, et ainsi faire la différence sur le podium. Broadcast fait redescendre la pression, avec des cinématiques maîtrisées et authentiques qui maintiennent les joueurs au plus près de l'action.Il y a aussi, des améliorations à des fonctions déjà existantes, Mon Écurie, qui permet aux joueurs de choisir leur budget de départ en fonction de trois points d'entrée : Newcomer, Challenger, et Front Runner. Le jeu ajoute des mises à jour en temps réel sur les circuits en Australie, en Espagne et à Abu Dhabi afin de s’adapter aux changements récents.Pour une expérience ultra immersive ultime de F1, la nouvelle fonctionnalité PC VR via Oculus Rift et HTC Vive permet aux joueurs de vivre l’histoire de l'intérieur du cockpit.Le jeu sera disponible, dans le monde entier le vendredi 1er juillet.