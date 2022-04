"Nous avons été époustouflés par la réaction des joueurs depuis que nous avons annoncé le retour de Kao the Kangaroo au début de l'année", déclare Kaja Borowko, responsable du studio Tate Multimedia. "Avec ce nouveau chapitre, nous avons fait en sorte que le nouveau Kao the Kangaroo rende hommage à ses précédents opus et offre un gameplay frais et contemporain pour les fans, nouveaux et anciens. Il s'agit d'un redémarrage complet pour Kao, et nous sommes impatients de voir comment les gens vont l'accueillir au lancement !".

Just for Games (également éditeur de la version boîte), annonce la date de sortie du jeu KAO the Kangaroo, dans sa version boîte.Kao a lancé sa première aventure sur la légendaire Dreamcast de SEGA en 2000. Aujourd'hui, deux décennies plus tard, Tate Multimedia a décidé de donner un coup de fouet au genre des jeux de plates-formes et de permettre à Kao de se défouler une fois de plus en lançant la plus grande aventure de son histoire.Le jeu sera disponible le 27 Mai 2022, sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One / Series X et Steam.