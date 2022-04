Après l'annonce du jeu, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, il y a quelques mois, avec une version boîte, voici l'annonce de l'édition collector du jeu.À l'intérieur, nous retrouverons :Une copie physique du jeu avec un design de boîte original par Kevin Eastman- Une affiche en tissu avec l'adaptation de Kevin Eastman de TMNT : Turtles in Time (16" par 24")- Multicouche diorama en acrylique de Léonard, Donatello, Raphaël et Michel-Ange (11,4 cm sur 12,7 cm)- Ensemble de cinq modèles classiques de broches en émail - The Technodrome, Turtle Blimp, Party Wagon, Shredder et Krang- Ensemble de 12 cartes à collectionner translucides de style bande dessinée basées sur TMNT: Tournament Fighters avec des apparitions rarement vues de Wingnut, Armaggon, Chrome Dome, War, Aska, Karai et plus (3" par 5")-Artbook en couleur de 180 pages comprenant un chapitre dédié à chacun des 13 jeux de la compilation (5,5" par 8")Pour le prix, nous sommes sur du 150€, perso je trouve ça relativement cher pour le contenu. Dire qu'avant pour 150€, nous avions, le jeu, un artbook, une statue/casque, l'ost, un Steelbook, de petits goodies en plus. Aujourd'hui, les prix ont beaucoup trop flambé je trouve, pour un résultat souvent médiocre.