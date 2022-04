The Elder Scrolls Online

La série de jeux de rôle The Elder Scrolls passe en ligne, sans abonnement au jeu nécessaire. Embarquez pour un périple en Tamriel et participez à des batailles JcJ épiques. Plongez dans cette aventure multijoueur seul(e) ou avec vos amis, partenaires de guilde et membres d'Alliance par milliers. Vous êtes maître de vos choix dans le monde persistant de The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited.



Control

Suite à l'invasion d'une agence secrète new-yorkaise par une force mystique inconnue, il vous revient de devenir directrice afin de reprendre le contrôle. Il vous faudra maîtriser la combinaison de pouvoirs surnaturels, de munitions modifiables et d'environnements réactifs, le tout en combattant au sein d'un monde insondable et imprévisible.



Hunting Simulator 2 Xbox Series X|S

Accompagné de votre chien de chasse, explorez les forêts du Colorado, d'Europe ou le désert texan et traquez 33 espèces animales. Composez votre équipement parmi plus de 160 armes, accessoires et vêtements officiels (Browning, Winchester, Bushnell...).

Les Free Play Days sont dévoilés pour ce weekend, j'ai un peu de retard je crois.