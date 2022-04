Shacknews 9

Windows Central 4/5

Hardcore Gamer 4.5/5

Press Start 8.5

IGN 8

GameSpew 8

Game Informer 8

Destructoid 7.5

OC 84 (26 critics)

MC 86 (PS5) 83 (XSX)

Les premières notes tombent, pour le dernier jeu LEGO Star Wars, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.Le jeu sera disponible dès demain, sur PS4, PS5, One, Series X|S, Switch et PC.