Le jeu Haven sorti en 2020, sur PS4, PS5, One, Series X|S, PC et Switch propose désormais ça bande son en vinyle, mais aussi sur CD.Le prix du coffret vinyles est de 39.99$ sans les frais de port et pour le CD 17$ sans les frais de port.Killia avait fait un test

Un double album vinyle de la bande originale de Haven avec une sélection de 17 titres (dont quelques LP Edits) de la bande originale du jeu, composée par Danger . Cette édition comprend deux disques vinyles (jaune et rouge, 180g) dans une pochette gatefold texturée "grain pastel" dessinée par Yukio Takatsu (animateur et réalisateur japonais). Les pochettes intérieures arborent également leur propre design aux couleurs du jeu.

posted the 02/25/2022 at 10:13 AM by leblogdeshacka