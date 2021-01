En bref, c’est quoi au juste Haven ?

D’ailleurs c’est quoi le Chill dans un jeu vidéo ? Voire le chill tout court ?

Alors qu’est-ce qu’il a d’original ce jeu ?

Conclusion









Oui, l'ost est folle (elle est dispo sur Spotify)

Haven est une production du studio montpelliérain The Game Bakers, que l’on connait assez bien depuis l’excellent Furi et sa BO électrique boosté au Red Bull par DANGER.Haven contrairement à Furi est un jeu porté sur l’exploration libre et une narration prenant le pas sur le gameplay, là où Furi mettait le boss rush au centre de tout (non sans une histoire intéressante en arrière fond).Ici nous suivront, deux habitants de Source ayant fui leur planète natale,, à bord d’un vaisseau via l’arc d’onde (une sorte de passerelle d’énergie qui aurait les mêmes propriétés qu’un trou de ver) pour se retrouver surune planète à première vue inhospitalière mais qui deviendra au gré de leur effort conjugué un refuge, leur havre de paix.Haven est ce que l’on pourrait appeler uncar on retrouve des composantes propres aux jeux de rôle à commencer par l’accumulation d’expérience via une barre dédiée, un gameplay mi-action/mi-tour par tour avec une barre ATB à charger pour chaque action à effectuer, la possibilité de créer des potions et de la nourriture afin de préparer chaque expédition ainsi que d’autres petites mécaniques rappelant le genre. C’est light oui.L’aspectprovient de l’atmosphère qui crée, qu’on le veuille ou non, de la tranquillité en nous avec quelques ingrédients savamment choisi et agencé.Non, ce n’est pas une variante du plat mexicainMais avant tout une tendance pop. Sans refaire l’historique complet, de manière condensée on peut retenir que le mouvement Chill est souvent associé à la musique, en particulier la. Pourtant à la base il s’agit juste d’un mot Québécois, « chill », signifiant « se détendre » ou encore « passer du bon temps ». Cela désigne généralement quelque chose d’agréable. Lase base sur des samples d’environnement assez basique mais qui permet de créer des musiques minimalistes et agréable sur fond d’extraits d’animés, séries d’animation pour adultes ou publicités rétro. Le fond de commerce étant avant tout on joue beaucoup sur la mélancolie et une nostalgie passée, voire jamais vécu chez les mélomanes de ces prod’.Dans le jeu vidéo, len’est pas un genre à part entière, disons qu’il est plutôt un effet secondaire d’une ambiance particulière crée sciemment ou non par les créateurs du jeu. On pourrait même dire qu’il s’agit d’une philosophie où chacun peut identifier de manière subjective ce qui est chill ou non, dans le jeu de son choix.A titre d’exemple, les jeux auxquels j'ai joué et que j’ai pu qualifier de Chill ne sont pas nombreux et peuvent préter à débat :Oui, oui. Un jeu chill n’est pas forcément un jeu où la non-violence est prônée, il peut s’agir de jeux où l’on combat, où la place pour des phases d’action nerveuse n’est pas rognée.si tant est qu’il permet de se relaxer quand on le désir et non quand les développeurs l’auront décidé au sein de son script.L’exemple que je prends souvent c’est« le mal aimé », « le bossu de notre dame ». Aussi imparfait soit-il, le jeu a réussi de par un défaut notoire, l’absence presque totale de pnj dans un monde ouvert (un comble quand même), à créer un univers futuriste, lumineux au sommet de buildings immaculé de graffitis et de toutes activités humaine. Une ville au dessus de la ville, propre, aseptisé de toutes nuisances sonores si ce n’est le martelage du pavé dans la course effrénée de Faith. Loin au-dessus de la vie en contre bas qui se veux frénétique et sans doute difficile. On rêve nous aussi de s’en extraire et pouvoir sauter d’un bloc à un autre afin de découvrir jusqu’où l’on peut monter, sur quel sommet pouvoir s’arrêter pour contempler à perte de vue un monde silencieux et calme.Haven fait parti de ces jeux qui permettent de chiller, contempler, rire, pleurer, fermer les yeux afin de juste découvrir les instruments qui compartiment la mélodie de fond. Mais surtout de faire un arrêt sur image sur la quête perpétuelle qui consiste à sauver le monde pour la pénultième fois et plutôt s’asseoir avec une tasse de chocolat chaud à observer deux jeunes gens vivre, rire, se disputer et fermer les yeux à la belle étoile.Le principe de Haven sur le papier, c’est de suivredans les réparations de leur vaisseau endommagé afin d’assurer une issue de secours en cas de menace ennemi. Pour cela, le jeu nous encourage à explorer une planète morcelée aux ilots éclatés mais en même temps connectés les unes aux autres via des ponts d’énergie afin de mettre la main sur des pièces de rechange. Chacune étant touchée parqui va être la matière première à nettoyer ainsi qu’à recycler afin de pouvoir crafter. Ce ne sera pas la seule chose à récolter. Vous aurez aussi des fruits, des objets décoratifs pour lesorte de hub dans le vaisseau ainsi que des plantes médicinales éléments importants afin de se soigner.Au gré de leur exploration, nous en apprendrons plus sur la nature singulière de la planète, son écosystème à la fois hostile et généreux, le background du duo de personnages controlé qui s’avère plus complexe que présenté de prime abord. Et des cliffhangers ce n’est pas ce qui manque. Sans être renversants, ils permettent de rompre avec l’apparente prévisibilité du scénario.Plus tôt, je disais que l’exploration était encouragée mais finalement ce n’est pas là que le jeu crée la surprise. Je dirais que c’est dans son script, plus précisément dans ses dialogues et son traitement de la thématique amoureuse. Non pas comme un condiment à côté du plat principal mais comme un plat à part entière à traiter de fond en comble sans jamais embellir ce qui est servi dans l’assiette.Et Haven s’évertue pendant sa vingtaine d’heure de jeu à « mettre à nue » le prisme de l’amour, de la passion, de l’aveuglement, du pardon, du plaisir partagé, de la découverte de l’autre et des secrets honteux ayant pour but de maintenir à flot la barque que représente une relation amoureuse.via des différences majeurs de point de vue. Sur par exemple leur condition de vie sur la Ruche : l’un étant plutôt imperméable à un système de déterminisme sociale institutionnalisé tandis que l’autre y verra un mal nécessaire pour permettre une harmonie entre des individus condamnés à vouloir se déterminer eux-mêmes et donc raviver du chaos au sein de la société. Il s’agit là d’un exemple parmi tant d’autres et la force du jeu à réside dans le choix soigneux des sujets abordés et l’authenticité de la relation que l’on nous dépeint.Cela n’est exclusivement dû àservis par Janine Harouni et Chris Lew Kum Hoi mais aussi par une qualité d’écriture permettant de transmettre en symbiose avec les voix posées, des sentiments subtils, des non-dits aussi bien dans le verbal que dans la gestuelle.Et il est difficile de ne pas s’attacher à chaque personnage tant ils font preuve d’une humanité palpable, presque dérangeante quand on sait que ces lignes de dialogue on y a déjà eu droit dès lors que l’on a vécu en couple, été dans une situation amoureuse complexe où les différences posent des barrières dans la communication mais constitue aussi une manière de se rapprocher par la volonté de faire découvrir à l’autre son univers.Le gameplay se révèle finalement simple dans sa boucle, on fait sa vie dans le nid, on mange pour recharger une barre d’endurance (un peu à la Shenmue), on crée des médocs, on cuisine son petit panier repas et on part à l’aventure. Mais, dont l’un aura une idée farfelue communiqué tandis que l’autre tentera de défendre son attachement à une croyance absurde (ou pas) donnant l’occasion à l’autre de rentrer dans la psyché de son partenaire et se donner à cœur joie pour y mettre le bazar. Mais toujours avec un fond de bienveillance.Ce qui est fort, c’est queet ce n’est pas négociable, ni désagréable. On se ramasse des coups ensembles, on se soigne ensemble, on dort ensemble, on visite une grotte ensemble, on gratouille le pelage des animaux ensemble, on valide et annules les commandes du menu ensemble. C’est finalement au combat que les choses se révèle plus complexe car le système se complexifie au gré de l’aventure.L’aventure se divise en, celle deoù l’on glisse à notre gré avec plus ou moins de pouvoir pour purifier les zones infectées et celle de combat.Pour la première, on comprend très vite que dans Haven on ne marche pas avec ses bottes mais on glisse avec, on grind, on fait des flips ainsi que des saltos arrière pour le plaisir et non dans l’optique de cumuler des points de style. On profite de filament de lumière bleu sur lesquels on va se déplacer plus vite et explorer des lieux nichés en hauteurs ainsi que des portails cachés. Et je peux dire que(comme on peut en retrouver dans des productions comme Spider-Man ou Gravity Rush).Pour la seconde, on aura desoù chaque personnage profite des quatre même commandes (+ une pour les objets) divisant la manette en deux lobes. Les touches droites pour Yu et les gauches pour Kay. Ce qui demande de coordonner nos attaques et frapper ensemble pour infliger de gros dégâts et séparément afin de privilégier une posture d’analyse des attaques ennemis, de leur timing ainsi que veiller à mettre au moins un des deux comparses en mode défense.Ce qui est paradoxal c’est que le jeu est annoncé comme plus simple que Furi, que le jeu nous prévient qu’il est simple et qu’il est inutile de switcher la difficulté de normal à facile et pourtant sans même chercher le 100%, le jeu est bourré d’adversaire capable de nous faire(j’ai moi-même essuyé 2 défaites malgré une assez bonne maitrise et des objets en grande quantité).J’ai gardé la conclusion pour parler d’une composante que je n’ai pas évoqué à propos du jeu mais qui est finalement le troisième personnage principal :. Aérienne et légère, elle parvient à incorporer de l’instru électrique là où on ne l’attend pas, évoquant parfois du Daft Punk. Il s’agit très souvent de morceaux bucoliques capable de nous transporter avec légèreté et nous imprégner de la verdure, des nuages et de la beauté environnementale qui ne peine jamais à se renouveler entre le vert mystique, le jaune épi de blé et le blanc cassé. Le Cell Shading en plus d’être propre, permet d’avoir un beau rendu de la DA qui réussi sa transition entre le dessin et le code informatique. Pour l’avoir fait sur XSX en mode Qualité, le jeu est vraiment beau et chatoyant.Dans le fond, l’aventure est plus que plaisante, elle est chill et ne serait-ce que pour cela elle mérite le détour.En résumé :Des Personnages qui ont des choses à dire sur l’amour et c’est pas du bullshitUne Bande Son de toute « botté »La glisse qui est vraiment coolDes combats vraiment dynamiques et techniquesUne très bonne durée de vie juste en voulant nettoyer toutes les îlesQuelques collisions avec certains décors spécifiques qui stoppe la glisse (mais assez rare)Cela affecte parfois aussi certaines réceptions après sautCertains décisions d’écriture qui ne plairont pas à tousOn aurait aimé une personnalisation un peu plus poussée (mais c’est subjectif)J’ai forcé pour trouver ces défauts car en soi ce n’est absolument pas handicapant et n’enlève rien à toutes ses qualités.Voilà, si vous cherchez un indé chill sur Next Gen (dispo pour le moment sur XSX, PS5 et PC mais les autres versions sont dans les tuyaux).