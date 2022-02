Incarnez 3 vampires, exploitez leurs pouvoirs et trouvez le juste équilibre entre votre bestialité et votre humanité pour dénouer les fils d’une intrigue palpitante dont l’enjeu est le destin de Boston.



Basé sur jeu de rôle culte aux 30 millions de joueurs et développé par des spécialistes du genre, Swansong est un RPG Narratif où voix choix écrivent l’histoire.



JOUEZ LES 3 PRÉDATEURS LES PLUS CLASSES DE BOSTON



Chacun avec ses propres pouvoirs, ses motivations et son horreur personnelle.



UN JEU NARRATIF AVEC UN VRAI SYSTÈME RPG



Un gameplay similaire à Detroit: Become Human (5 millions de jeux vendus) et plus engageant encore grâce aux mécaniques inspirées du jeu de rôle : disciplines vampiriques, points d’expérience et Soif de sang.



UN THRILLER DE 15H À FAIRE ET À REFAIRE



Assumez les conséquences de vos choix dans un jeu aux multiples rebondissements narratifs et fins possibles.



UNE RÉALISATION CINÉMATOGRAPHIQUE



Succombez à une ambiance dark et glamour, magnifiée par la musique du compositeur français Olivier Derivière.





Le jeu Vampire: The Masquerade - Swansong est en préco sur la Fnac avec comme bonus offerts un vinyle. FNAC Attention, il faut ajouter le vinyle dans la commande