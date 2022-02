“Nous sommes émus et heureux de la réponse enthousiaste des joueurs à Lost Ark”, a déclaré Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games. “Avoir deux titres parmi les cinq jeux Steam les plus joués de tous les temps est un immense honneur, et nous sommes reconnaissants envers les communautés de Lost Ark et New World qui ont rendu cela possible. Nous travaillons en étroite collaboration avec Smilegate RPG pour ajouter plus de contenu, des mises à jour régulières et maintenir une communauté mondiale de joueurs très active dans Lost Ark pour les années à venir. Ce n'est que le début, et nous sommes impatients de voir où la communauté des joueurs va nous mener".

"Notre objectif est de devenir l'entreprise la plus centrée sur ses clients dans le domaine des jeux, tant pour les joueurs que pour les développeurs", a déclaré Mike Frazzini, vice-président du département Jeux chez Amazon. "Lost Ark est notre premier jeu développé en externe et nous sommes très encouragés par l'accueil que les premiers joueurs lui ont réservé. Pouvoir puiser dans le meilleur d'Amazon - de Prime Gaming et Twitch, de la force de distribution d’Amazon et plus encore - est une chance pour aider le jeu à atteindre et à satisfaire un public massif de joueurs dans le monde entier".







Un pic à 1,325 million de joueurs simultanés dans le monde entier en moins de 24 heures après le lancement, ce qui en fait le jeu le plus joué en 24 heures, le deuxième jeu le plus joué sur Steam de tous les temps en termes de joueurs simultanés, et le MMORPG le plus joué sur Steam.



Les statistiques de Twitch comprennent 1,2 million de spectateurs simultanés, 59,9 millions d'heures de visionnage et plus de 112 000 streams au total.



Au bout des trois premiers jours de lancement (à partir du 14 février), Lost Ark compte plus de 4,7 millions de nouveaux joueurs inscrits en Occident, dont 55 % en Amérique et 45 % en Europe.

