Guidez Skul dans sa quête solitaire pour affronter l'armée impériale et sauver son roi de la captivité, dans un jeu de plateformes 2D plein d'action et de rebondissements.





Just for Games annonce l'arrivée d'une version boîte en édition limitée, pour le jeu Skul : The Hero Slayer.Le jeu est développé par SouthPAW et édité par le Coréen Neowiz.À l'intérieur nous retrouverons :-Un exemplaire physique non-zoné de Skul : The Hero Slayer (avec un livret et un code de téléchargement pour la bande-son du jeu) sur Playstation 4 ou Nintendo Switch-Une carte d'art signée par l'équipe de développement du jeu-Un porte-clé Skul-Un set de 4 Pins émaillés-La bande-son du jeu au format CD-Le tout dans une boîte de collectionCette Edition Signature, sera disponible le 22 Mars 2022 sur Switch et PS4.Pour les abonnés Game Pass, le jeu est déjà disponible en téléchargement.