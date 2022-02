La nature calme et réfléchie de Maître Splinter le rend plus calme que la plupart de ses élèves verts, mais sa maîtrise des arts ninja en fait une formidable centrale électrique. Il lance des attaques particulièrement puissantes avec son fidèle bâton et ses mouvements spéciaux de ninja à grande portée, frappant des groupes d'ennemis aussi efficacement que les tortues avalant une pizza.

Après Leonardo, Donatello, Michelangelo, Raphael et April O'Neil, voici que Maître Splinter se dévoile à travers le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.