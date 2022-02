Yasuhito Tachibana, producteur de The Naked Director sur Netflix, est le directeur de la photographie et scénariste de THE CENTENNIAL CASE: A SHIJIMA STORY, entraînant la narration visuelle vers de nouveaux sommets grâce à sa direction artistique et un gameplay haletant en prise de vue réelle. Les joueuses et les joueurs seront plongés dans une authentique histoire japonaise traditionnelle. Ils traverseront le temps tout en réunissant des informations disséminées dans différentes époques afin de découvrir la vérité qui se cache derrière les malheurs de la famille Shijima et ainsi élucider un mystère vieux d'un siècle.

« Il s'agit d'un jeu d'énigmes dans lequel nous nous sommes jetés à corps perdu après une discussion intense entre le directeur du jeu, Koichiro Ito, qui a créé de nombreux jeux d'aventure, et Yasuhito Tachibana, producteur de The Naked Director sur Netflix, sur le thème du "jeu en prise de vue réelle conçu pour les gamers". Une histoire à la trame élaborée, une expérience de jeu dans laquelle vous utilisez vos facultés de raisonnement pour démasquer le ou la coupable, et l'énorme secret qui relie plusieurs meurtres survenus à des époques différentes... Nous avons entamé la dernière phase du développement et souhaitons en faire un jeu d'énigmes dont tout le monde pourra profiter. J'espère que vous avez hâte de le découvrir ! » a déclaré le producteur, Junichi Ehara.

Square-Enix annonce le jeu The Centennial Case : A Shijima Story, un jeu d'énigmes et en prises de vue réelle.Le jeu est réalisé par Koichiro Ito (Metal Gear Solid V) et produit par Junichi Ehera (NieR:Automata)Le jeu est axé sur les Shijima, une famille maudite qui a connu une série de morts inexplicables au cours des cent dernières années. Les joueuses et les joueurs incarneront l'autrice de romans policiers Haruka Kagami. Ils utiliseront leurs facultés de déduction pour découvrir la vérité qui se cache derrière les quatre meurtres survenus dans la famille Shijima. Ils devront se plonger dans ce polar pour découvrir la vérité et démasquer le ou la coupable !Le jeu sera disponible sur PlayStation5 et PlayStation4, sur Nintendo Switch et sur PC (STEAM) le 12 mai 2022. Pas de version physique apparemment.