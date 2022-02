En l'an 2090, les conflits mondiaux sont combattus à l'aide de machines de guerre géantes appelées Wanzers. L'île Huffman, le seul endroit où l'Union coopérative d'Océanie (OCU) et les États continentaux unifiés (UCS) partagent une frontière terrestre, est un foyer de conflit.

Un peloton de reconnaissance OCU dirigé par le capitaine Royd Clive est chargé d'enquêter sur une usine de munitions UCS. Ils sont pris en embuscade par UCS Wanzers, déclenchant une série d'événements qui plongent toute l'île dans la guerre. La fiancée de Royd, le lieutenant Karen Meure, est portée disparue au combat.

Libéré de l'armée, Royd entreprend d'enquêter sur ce qui est arrivé à Karen. Sa quête le mène de plus en plus près du complot derrière l'incident et des puissances qui l'ont orchestré.

Avec des dizaines de personnages à rencontrer, son histoire mature et des protagonistes non manichéens, Front Mission est le classique du genre RPG tactique japonais, enfin disponible dans le monde entier.





Square-Enix annonce le retour de Front Mission, sur Switch. C'est un peu un retour au source, sachant que ce premier Front Mission était sorti sur SNES en 1995.Le jeu est développé par Forever Entertainment.Pour le moment, aucune information sur une éventuelle sortie en boîte. Très bonne nouvelle, le jeu sera traduit en français (merci Nicolasgourry).