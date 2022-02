Two Point Campus - Enrolment Edition







Une édition spéciale pour le jeu Two Point Campus sera disponible lors de la sortie du jeu, le 17 Avril 2022.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un slipcase et illustration exclusifs à cette édition- Une affiche dépliante du campus en papier légèrement plus grande que le format A3.-Un pack DLC Two Point Bonus comprenant des objets exclusifs dans le jeu pour Two Point Campus et Two Point Hospital-Une brochure de 14 pages sur le campus détaillant les classes, les installations, les sociétés et d'autres activités amusantes dans le jeu Two Point CampusLe jeu sera disponible Day One dans le Game Pass