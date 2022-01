La saison 2021 de Shohei Ohtani en était une pour les âges. Frapper 46 circuits, 100 points produits et voler 26 buts tout en ayant un dossier de 9-2 sur le monticule avec une MPM de 3,18 et 156 retraits au bâton. Vince Lombardi Jr. a dit un jour : « L'homme au sommet de la montagne n'est pas tombé là. Ohtani peut sembler être un succès du jour au lendemain ici aux États-Unis, mais il a escaladé la montagne impossible depuis son adolescence au lycée Hanamaki Higashi au Japon.



Après avoir connu l'une des plus grandes saisons de l'histoire de la Major League Baseball, Shohei Ohtani était vraiment le seul choix évident pour orner la couverture de MLB The Show 22 .





Encore un gros coup pour la XBOX, le jeu MLB The Show 22 sera Day One dans le Game Pass dès le 5 Avril 2022.