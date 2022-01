Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition









Les jeux du mois de Février du PS Now sont maintenant dévoilés.Jouez au classique du genre, Grand Theft Auto: Vice City, remis au goût du jour pour une nouvelle génération de joueurs. Le titre comporte désormais des améliorations générales, notamment au niveau de l’éclairage et des environnements, des textures haute résolution, des distances d’affichage accrues, ainsi que les commandes et ciblages à la Grand Theft Auto V. Replongez dans ce monde adulé des fans, plus détaillé que jamais.Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition est disponible jusqu’au lundi 2 mai.Incarnez un chef d’entreprise à la tête de sa propre fabrique de jouets. Organisez votre usine, gérez vos ouvriers, achetez des machines et mettez au point des lignes de production efficaces dans le temps imparti et en répondant aux exigences de vos clients.Passez d’un modeste atelier à une usine gigantesque. Débloquez des machines sophistiquées, ajoutez des méthodes de fabrication et agrandissez votre surface de fabrication. Rapidement, vous devrez gérer plusieurs lignes de production, construire des centaines de produits chaque jour et observer avec satisfaction vos petits employés mettre la main à la pâte.Dans ce jeu de stratégie historique axé sur la résistance, vous êtes à la tête d’un petit groupe de résistants, à Berlin en 1933. Votre objectif consiste à contrecarrer les plans du régime en distribuant des tracts pour avertir les gens de ce que font vraiment les Nazis, en peignant des messages sur les murs, en jouant les saboteurs, en cherchant des informations et en recrutant d’autres membres. Vous devrez opérer dans l’ombre : si les forces du régime venaient à apprendre l’existence de votre groupe, la vie de ses membres serait menacée.Faites équipe avec un proche, un groupe d’amis ou même toute la famille et guidez des équipes de deux ou quatre robots à travers des niveaux de plus en plus complexes jusqu’à leurs objectifs codés par couleur. Mais méfiez-vous ! Les niveaux sont parsemés de pièges mortels qui enverront les automates tout droit dans la grande décharge aérienne. Pour progresser, les joueurs devront collaborer pour arpenter chaque niveau par tâtonnements afin de survivre et d’atteindre leur objectif. Outre le mode Histoire à deux joueurs, Death Squared comporte des défis chaotiques conçus spécifiquement pour les groupes de quatre. Il est également possible de profiter du mode Histoire à deux joueurs en solo, et deux joueurs peuvent tenter de relever les défis « chaos de fête » en contrôlant deux robots à l’aide d’une manette.