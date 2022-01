N’oubliez pas de vous connecter du 25 janvier au 15 février pour apporter chance et férocité à votre collection d’objets ornementaux !

CHOCS SAISONNIERS



Chasseur de primes

Le joueur qui effectue la première élimination de la partie devient la cible ; tous les autres sont des chasseurs de primes.

Quand la cible est éliminée, le joueur qui a porté le coup de grâce prend sa place.

Capture du drapeau Éclair

Capture du drapeau Éclair est une nouvelle version de ce mode. Les drapeaux sont bien plus rapprochés qu’avant, aux emplacements généralement atteints lors des prolongations.

Six captures au lieu de trois sont nécessaires pour gagner !

Capture du drapeau



DÉFIS HEBDOMADAIRES



Les défis hebdomadaires sont de retour pour le Nouvel an lunaire, et vous permettront de déverrouiller des récompenses à durée limitée en disputant au moins neuf parties chaque semaine.

Parmi ces récompenses, vous retrouverez des icônes de joueur, des tags et des modèles épiques !

Semaine 1 : Ashe prospérité

Semaine 2 : Soldat : 76 bon augure

Semaine 3 : Bouldozer porcelaine



NOUVEAUX OBJETS ORNEMENTAUX



Ange Seolbim (légendaire)

Tracer Nezha (légendaire)

Ashe prospérité (épique)

Soldat : 76 bon augure (épique)

Bouldozer porcelaine (épique)

Des icônes de joueur et des tags

À l'occasion du nouvel an chinois, Overwatch nous propose pas mal de contenus. Les éléments cosmétiques seront comme d’habitude à acquérir dans les caisses et des défis hebdomadaires seront proposés.Une Series S est également à gagner en Chine à l'occasion du nouvel an chinois, limitée à seulement 15 exemplaires.