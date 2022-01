Le personnage principal, Hoa, appartient à une tribu de fées ayant le pouvoir de prendre soin de la flore et de la faune. Les fées créent et maintiennent la vie et l'harmonie sur une île de plantes et de créatures magiques. À la suite d'un événement tragique, Hoa a été envoyée au loin alors qu'elle n'était qu'un bébé, ce qui l'a laissée sans aucun souvenir de qui elle est ni de ce qui s'est passé.

Le jeu HOA, aura droit à sa version boîte, grâce à Just for Games chez nous. Pour rappel, HOA est un jeu de puzzle-platforming avec des illustrations peintes à la main et ça c'est la classe.Le jeu sera disponible, le 11 Mars sur Switch et PS4 et PS5