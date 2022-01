Le Temple noir revient dans Burning Crusade Classic ! À cette occasion, le concepteur principal de la narration cinématique, Terran Gregory, nous fait revivre la bande-annonce originale de la version 2007 du Temple noir.La bande-annonce du Temple noir était le premier des nombreux projets vidéo World of Warcraft qu’a menés Terran, arrivé chez Blizzard en 2006 et responsable de quelques-unes des cinématiques les plus mémorables de Warcraft.Le raid du Temple noir arrive le 27 janvier dans Burning Crusade Classic.

posted the 01/20/2022 at 11:04 AM