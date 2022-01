Maniant des lames magiques, quatre filles combattent des vagues envahissantes de monstres dans ce jeu d'action hack & slash exaltant ! Avec différents styles de combat et une variété d'armes à mélanger et assortir (jusqu'à quatre) pour développer votre propre style de combat unique.



Cette action à grande vitesse à 360 degrés est remplie d'exaltation et a été hautement évaluée sur différentes plateformes. Choisissez l'une des quatre filles et battez une série de monstres occupant une variété d'arènes différentes en utilisant divers combos, des tirets rapides et des attaques aériennes.





Red Art Games, annonce l'arrivée du jeu Croixleur Sigma en boîte sur Switch.Le jeu est limitée à 2900 exemplaires pour un prix de 29.99€