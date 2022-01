Si c'est la première fois que vous entendez parler du jeu , Nobody Saves the World est notre point de vue sur l'ARPG. Vous commencez comme un petit bébé appelé Personne, mais vous gagnez bientôt la capacité de prendre de plus en plus de formes. Il y en a plus de 15 au total, dont un zombie, un cheval, un bodybuilder et un dragon. Chaque forme a son propre style de jeu et ses propres capacités, que vous pouvez combiner pour créer des combos sauvages comme un zombie cracheur de feu ou un bodybuilder au galop. Avec l'aide de ces pouvoirs, vous vous efforcez de sauver le monde de l'ignoble Calamité en accomplissant des quêtes et en explorant des donjons.





Le jeu Nobody Saves the World, sera disponible dans le Game Pass dès le 18 Janvier 2022.