Alors, pas un jeu de fou, d'après ce que l'on voit sur le trailer de gameplay, mais qui pourrait faire patienter en attendant, une nouvelle série ou un "vrai" jeu.Le jeu Stargate: Timekeepers The Resistance est un RTS, il est développé par Creative Forge Games et Slitherine. La toute première mission du jeu qui se déroule pendant la fameuse bataille de l’Antarctique, lors de la fin de la saison 7 de Stargate SG-1.Ici, pas de Jack O'Neill, ou de Teal'c, nous découvrirons une nouvelle équipe de SG1, qui devra se frayer un chemin en toute discrétion.

posted the 12/23/2021 at 09:10 AM by leblogdeshacka