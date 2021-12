J'aime tellement les logos des jeux Final Fantasy !!

“Garland, qui est vaincu au début de l’histoire, renaît 2000 ans dans le passé en tant que Chaos, où il continue de régner sur les ténèbres, mais est vaincu de nouveau par les Guerriers de la Lumière... J’ai créé ce cycle infini dans l’histoire parce que c’était le premier jeu de la série, et même si c’est un RPG en pixel art, je pensais qu’en donnant une telle profondeur à l’histoire, le jeu ne pourrait plus être considéré comme un simple “jouet”, et nous pourrions l’élever à une authentique forme de divertissement. C’était la raison de cette décision. Je pense qu'on peut dire la même chose pour la scène où le joueur franchit le pont Nord, alors que le titre et le texte d'introduction apparaissent à l'écran.”

Hironobu Sakaguchi (PDG de Mistwalker Corporation)

“L’histoire de FF Origin est racontée à travers le regard de Garland. C’est captivant de voir l’histoire du point de vue du méchant. Je suis curieux de voir quel impact émotionnel l’histoire de ce jeu pourrait avoir sur les joueurs cette fois-ci.



Pour ce qui est du destin de Garland... Ceux qui ont joué au FINAL FANTASY original connaissent déjà son sort, mais j’espère que les gens apprécieront la manière dont ce titre le dépeint.



“C’est ça qu’il s’est passé ?” “Je suis au bord des larmes !”



Ce sont les émotions que j’ai hâte de voir venant des joueurs.”

Akitoshi Kawazu (Square Enix)

Le jeu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin se dévoile avec du gameplay, enfin un peu.Le jeu sera disponible 18 mars 2022.