« Les rumeurs se sont propagées même parmi les villageois les plus sceptiques, laissant place à la peur et à l'hystérie. Ce n'est pas seulement une question de potins cette fois. Les feuilles tachées de sang indiquent que les créatures maléfiques se rapprochent de plus en plus des humains. On pense qu'un nouveau démon est apparu dans le monde souterrain. Sa volonté est de franchir la porte de notre monde dès qu'il trouve ce qu'il cherche. Une telle situation oblige le prêtre à se rendre au village, laissant le sanctuaire sous le contrôle de sa nièce, la prêtresse.



La peur de la foule n'a pas atteint le sanctuaire au loin dans les montagnes, où la prêtresse, Naoko, travaille comme d'habitude, trop occupée pour s'inquiéter. Balayer et balayer, le temps passe, avec ou sans le prêtre. Sans accorder beaucoup d'importance à ce genre d'histoires de démons et de fantômes qu'elle attribue à des enfants craintifs, Naoko quitte le sanctuaire pour se rendre à la rivière avant qu'il ne fasse noir. Les craintes des villageois semblent prendre forme dans la forêt sombre. Elle continue de marcher, de plus en plus tendue, jusqu'à ce que ses doutes soient dissipés ; mais pas ses peurs.



Elle perd bientôt conscience de son âme et de son corps et tombe au sol; presque mort, presque vivant. La cloche du sanctuaire crie à l'aide, mais ce n'est plus un lieu sacré. Tous les dieux sont partis, laissant place à des monstres, des fantômes et des esprits.

Le jeu Ikai se dévoile avec un trailer, perso, je ne connaissais pas du tout et ça donne envie.Le jeu sera disponible en Janvier 2022, sur PC, Switch (oui Oui), One|Series et PS4|PS5.