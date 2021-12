Star Trek : Resurgence est un jeu vidéo narratif interactif qui raconte une histoire originale se déroulant à une époque proche des événements de Star Trek : The Next Generation. Stationnés à bord de l’U.S.S. RESOLUTE,les joueurs joueront le rôle de deux personnages principaux, le premier officier Jara Rydek et le membre d’équipage du génie Carter Diaz, alors qu’ils démêlent un sinistre mystère impliquant deux civilisations extraterrestres au bord de la guerre. Tout au long du jeu, les joueurs s’immergeront dans l’univers de Star Trek, interagissant avec des personnages nouveaux et de retour à travers une variété de dialogues et de gameplay d’action pour déterminer le cours de l’histoire.

En plus du jeu The Expanse: A Telltale Series, les Game Awards nous ont également dévoilé le jeu Star Trek: Resurgence, du très jeune studio Dramatic Labs, fondé par des anciens de chez Telltale.Pour ceux qui attendaient, un vrai jeu Star Trek, il faudra encore attendre un peu (longtemps ?? ), avant de voir une jeu dans l'univers de Gene Roddenberry. En effet, le dernier jeu action/aventure date de 2017, avec le jeu Star Trek Bridge Crew2017. Je ne compte pas le MMORPG, disponible depuis longtemps sur console et PC .