Star Wars Eclipse™ est le premier jeu vidéo situé dans une région inexplorée de la Bordure Extérieure, durant l'ère de La Haute République, connue comme l’âge d’or des Jedi. Quantic Dream y apportera toute son expertise en matière de narration à embranchements, et entend surpasser ce qui fait déjà la réputation de ses productions.



Les choix seront au cœur de l’expérience, et chaque décision pourra avoir un impact dramatique sur le déroulement de l’histoire.

