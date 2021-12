Situé à Providence Oaks, dans l'Oregon, en 1986, Lake est un jeu en monde ouvert incroyablement joli et décontracté, composé d'une simulation de conduite en itinérance et d'une aventure point-and-click axée sur l'histoire.







Vous incarnez Meredith Weiss, qui fait une pause dans sa carrière de haut vol dans la ville, visitant sa ville d'enfance au bord du lac pendant deux semaines, pour remplacer son père en tant que facteur.







Vous le savez, j'aime les jeux qui sortent en boîtes, même si ça m'arrive de plus en plus de me prendre des jeux en dématérialisés.Avec les nombreux distributeurs de jeux en boîte, nous avons énormément de choix. Bon je ne compte plus trop, Limited Run, les prix sont élevés et les frais de port exorbitants.Perp Games fait pas mal de jeux en boîte, la plupart du temps distribué par Just for Games et aujourd'hui, voici le premier jeux PS5 je crois, Lake.Pour la collection ça peut être pas mal.Pas de date de sortie pour le moment.