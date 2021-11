Wronged Us est un jeu basé sur une histoire cinématographique qui se déroule dans une petite ville. Le joueur explorera une ville détaillée et abandonnée, faisant face à des horreurs psychologiques, résolvant des énigmes et combattant des monstres en cours de route. Les joueurs seront libres d'explorer différentes parties de la ville, en interagissant avec divers PNJ en cours de route.





Comment trois jeux différents Dark Souls, Silent Hill et Resident Evil l'inspirent-ils.

Dark Souls: La conception des quêtes du monde ouvert et des npc est inspirée des âmes sombres. Vous n'aurez aucune interface utilisateur vous indiquant où aller, que vous ayez commencé, terminé ou échoué une quête secondaire.

Silent Hill : l' histoire, les paramètres et l'atmosphère sont inspirés de la colline silencieuse.

Resident Evil : Le gameplay et la mécanique du gameplay sont inspirés de Resident Evil.

Si vous aimez les jeux d'horreurs, style Silent Hill, Slender Man (J'ai encore des sueurs !! ) ou bien encore, Resident Evil (qui pour moi tourne plus vers le crade que l'horreur) et les jeux style Dark Souls, Wronged Us est fait pour vous.Le jeu est développé par Delusional Studio (le ne connais pas du tout le studio), mais leur jeu à l'air plutôt pas mal.Le jeu devait sortir en 2022, mais épidémie oblige, il aura du retard et sortira en 2023