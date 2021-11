Le jeu Phoenotopia, s'apprête à débarquer en boîte, grâce à PEG.À l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-Manuel en couleur (ça fait partie des bonus maintenant !! )-Une carte de défi numérotée où vous pouvez gagner un patch de défi limité !-Une cover réversible-L'OST sur 2 CD-Un Keychian Chibi-Une boîte rétro conçue par le développeur du jeu… et un article premium bonus !L'édition rétro (59,95€ plus frais de port) est limitée à 500 exemplaires.Une version "classique" sera aussi disponible en exclusivité sur Switch.

Like

Who likes this ?

posted the 11/07/2021 at 04:08 PM by leblogdeshacka