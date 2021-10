Dans un royaume en paix où il ne se passe rien, le Diable s’ennuie à en devenir fou. Ce dernier décide donc de lâcher des hordes de démons sur la population. Les humains, bien décidés à contrer cette invasion font appel à un puissant sorcier. Cela dit, le Seigneur du mal a encore un atout dans sa manche : Jack. Il décide donc de le réincarner dans une citrouille pour aller régler le compte du protecteur des êtres humains.

Pour vous aider dans votre aventure, vous aurez accès à tout un arsenal que vous trouverez sur votre route. Les séquences de gameplay seront très variées ce qui empêchera une certaine lassitude.

Pumpkin Jack dévoile son trailer de lancement pour les plateformes XBOX Series X|S et PS5. Pour ceux, qui ont déjà le jeu sur PS4 ou One, l'update est gratuite pour passer sur PS5 et Series X|S.Pour rappel, le jeu est développé par une seule personne, un autodidacte du nom de Nicolas Meyssonnier.Je suis dessus actuellement et c'est vraiment sympa comme jeu. Les graphismes sont très propre, la DA est réussi et la musique divine.Le jeu est disponible sur Steam, PS4|PS5, Nintendo Switch et Xbox One, Series X|S.