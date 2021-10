Juan Miguel Martin, compositeur ayant notamment œuvré sur les précédentes productions de Pendulo Studios comme Runaway (2003) The Next Big Thing (2011), Yesterday (2012), Yesterday Origins (2016) et enfin plus récemment Blacksad : Under the Skin en 2019, signera sa sixième œuvre musicale, accompagné de douze musiciens talentueux dont il a su s’entourer.



A travers cette nouvelle expérience narrative, les mélodies que les joueurs découvriront seront familières et une oreille attentive saura reconnaitre le travail de Bernard Herrmann dont s’est inspirée l’équipe du jeu. Compositeur incontournable ayant collaboré avec Alfred Hitchcock sur 8 de ses films phares dont « Vertigo » (« Sueurs Froides ») en 1956, « La Mort aux trousses » en 1957, « Psychose » en 1960 et « Les Oiseaux » en 1963 mais également d’autres films de réalisateurs de renom tels que Citizen Kane d’Orson Welles en 1941 et Taxi Driver de Martin Scorsese en 1976.

Un petit carnet des développeurs, pour le jeu Alfred Hitchcock – Vertigo, qui sera disponible en fin d'année sur PC et en 2022, sur tous les autres supports.Le jeu est développé par Pendulo Studios, à qui l'on doit le très bon Runaway, ou bien encore Yesterday Origins, ou plus récemment, Blacksad: Under the Skin…