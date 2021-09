Aéro

Volez à la vitesse de la lumière dans votre vaisseau stellaire à travers des environnements stupéfiants stylisés, en laissant dans votre sillage des rubans de lumière tout en libérant l'énergie de la musique du jeu. Rencontrez d'étranges ennemis et vivez des combats de boss épiques, le tout rythmé par une incroyable bande-son sous licence signée Noisia, Flux Pavilion, Katy B, The Prototypes, Neosignal et plein d'autres encore.



Flotter

Dans un monde ouvert en 3D futuriste, rejoignez une équipe de jeunes rebelles, les Gamers , qui s'opposent aux lois anti-amusement qui oppressent la ville. Grâce à des combinaisons high-tech , ils peuvent faire des sauts extraordinaires et courir à une vitesse phénoménale. Ils usent ces capacités pour défier la police dans les rues de Hover City , saboter la propagande et aider les citoyens. Leur objectif est de trouver un moyen d'accéder à la Station Orbitale pour avertir l'Union Galactique et mettre fin à la tyrannie.



Castlevania : Harmonie du Désespoir

Osez pénétrer dans l'ombre pour vaincre votre ennemi de toujours : Dracula. Incarnez les héros issus des divers épisodes de la saga en coopération jusqu'à 6 pour faire en sorte que le vampire ne se réveille plus jamais.



Resident Evil Code : Veronica X

3 mois après la destruction de Raccoon City , Claire Redfield traverse l'Europe à la recherche de son frère, Chris. Claire s'infiltre dans le laboratoire d' Umbrella à Paris, elle devra survivre face à la horde de zombies qui l'attend.[/g]

Les Games With Gold du mois d'octobre sont maintenant dévoilés.