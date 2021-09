Caractéristiques: Perspective unique : explorez un monde à travers la perspective d'un petit rat Mode Rat : grimper, sauter, ramper, glisser et se faufiler comme un rongeur Gameplay hybride : ressentez l'étroitesse des murs et sous le sol grâce à un changement de côté et une perspective de haut en bas Dur comme des ongles : combattez et survivez contre les menaces naturelles et les rencontres de boss difficiles Film Popcorn : profitez d'une histoire pleine d'aventures, de drames et de comédies dans plus de 200 cinématiques avec une voix off complète

Voilà un petit jeu, qui m'a l'air pas mal du tout, Rat's Quest: The Way Back Home qui sera disponible sur PC.Après avoir joué une abeille, dans Bee Simulator, je suis prêt à jouer un rat !!