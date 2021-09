INSCRYPTION est une odyssée sombre et inquiétante à base de cartes qui mélange le roguelike de construction de deck, des énigmes de style escape room et l'horreur psychologique dans un smoothie sanglant. Piégé à la merci d'un étranger sadique connu uniquement sous le nom de Leshy, acquérez un jeu de cartes de créatures des bois par draft, chirurgie et automutilation, alors que vous cherchez à percer les secrets qui se cachent derrière les murs de sa cabine.



Plus sombres encore sont les secrets inscrits sur les cartes…

Un petit jeu, que je viens de voir sur YouTube, Inscryption édité par DevolverLe jeu sera disponible sur PC le 19 Octobre.