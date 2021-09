Obey Me est un bagarreur 3D frénétique qui s'articule autour d'un duo de démons inadaptés alors qu'ils combattent des hordes de mutants, de démons infernaux et d'engins angéliques.



À une époque qui ressemble beaucoup à la nôtre, le paradis et l'enfer sont enfermés dans un conflit éternel où les âmes de l'humanité sont en jeu. Vanessa Held, une humble chasseuse d'âmes, et son compagnon Hellhound, Monty, pourraient être ceux qui feront pencher la balance de la guerre de leurs propres mains.



Embarquez pour un voyage dans une ville pleine de dangers, tailladant, donnant des coups de pied et mordant à travers des hordes d'ennemis, consumant leurs âmes pour débloquer de nouveaux combos, compétences et transformations.







- Vivez une histoire immersive avec des personnages uniques et intrigants, qui peuvent être joués seul ou avec un ami en coopération locale.



- Combattez aux côtés de Monty, votre partenaire canin, en combinant vos attaques pour écraser quiconque ose se mettre sur votre chemin.



-Obtenez et maîtrisez plusieurs armes différentes, chacune ayant ses propres attaques et capacités spéciales, et prenez le dessus sur vos ennemis.



-Récoltez les âmes des ennemis tombés au combat et utilisez-les pour améliorer vos armes et les transformations de Monty, les rendant encore plus meurtrières.



- Parcourez la ville en décomposition à la recherche de secrets pour en savoir plus sur le monde d'Obey Me et augmenter vos chances de survie.

Red Art Games sortira une version boîte de Obey Me sur PS4.