Disco Elysium - The Final Cut est l'édition définitive de ce jeu de rôle en monde ouvert, révolutionnaire et plusieurs fois primé, offrant une quantité folle de choix et de conséquences. The Final Cut donne une vie vibrante aux résidents de Revachol grâce à l'inclusion d'un million de mots interprétés professionnellement par des acteurs du monde entier, ainsi qu'à l'ajout de toutes nouvelles quêtes de vision politique. Les joueurs exploreront des zones inédites, rencontreront un plus grand nombre de citoyens mémorables et laisseront une empreinte encore plus grande sur le monde, tout en bénéficiant d'améliorations de gameplay et d'une rejouabilité accrue.

Disco Elysium, arrive dans une version boîte, avec son édition The Final Cut.Cette version sera disponible le 9 Novembre 2021 sur PS4.Cette version contiendra un artbook de 190 pages et un poster 46x61cm.