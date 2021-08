Petit avis sur Alex Kidd sur PS4.Alex Kidd est moi, c'est une grande histoire, je me souviens, du jeu inclus dans la Master System.Alex Kidd, était avant que Sonic arrive, la "mascotte" de Sega. Et tout ceux de plus de 30ans se souviennent du jeu sur Master System.De sa difficulté extrême, car à l'époque, pas de sauvegarde, tu meurs, bah, tu recommences et tu la fermes !!!Donc bah, j'ai recommencé maintes et maintes fois le jeu, je ne me souviens même pas l'avoir fini à l'époque. Chose réparé aujourd'hui avec ce remake. Oui, j'ai enfin fini Alex Kidd, j'ai vu ce putain de générique de fin, après des dizaines d'années.Avec un système de combat de Boss qui me fait toujours autant marrant, le fameux "pierre, feuille, ciseaux" et ces graphismes de toute beauté, Alex Kidd est une bonne réussite.Alors, oui, le système de combat et de sauts est hyper frustrant, oui le contenu est un peu chiche, mais bordel, Alex Kidd.Oui, malgré sa difficulté, j'ai bien fini le jeu (en même temps, avec les crédits illimité et des points de sauvegardes encore heureux me direz-vous.Le jeu n'a rien perdu de sa superbe, j'ai joué un peu en mode rétro et quel bonheur, les graphismes, les sons toit comme à l'époque. Un réel plaisir, et des souvenirs que reviennent, avec les potes et mon frère en train de jouer au jeu et de devenir fou de par la difficulté extrême du titre à l'époque (pour moi en tout cas !! )Le jeu se termine en 4-6h, avec quelques,"bonus" pour gonfler la durée de vie. Comme par exemple, défoncer tous les méchants du jeu dans un mode spécial, ou bien refaire le jeu en mode classique. De quoi bien rallonger la durée de vie, surtout pour les chasseurs, qui aiment avoir leurs beaux Platine/1000G dans leur liste de trophées/succès.Le jeu est actuellement à 22€ en boîte, c'est le moment de craquer !