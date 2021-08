À peine annoncé que Limited Run présente déjà les différentes versions du jeu Quake sur PS4 et Switch.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu PS4-Le manuel en couleurLe tout pour 29.99€À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu sur Switch-Le manuel en couleurLe tout pour 29.99€À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Le manuel en couleur-Un poster-Un Metal Coin-Un porte-clé-Un steelbookLe tout pour 79.99€À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Le manuel en couleur-Un poster-Un Metal Coin-Un porte-clé-Un steelbook-Une réplique du Quake Quad avec mécanisme de rotation-Une figurine Shambler-Un pin's-Un certificat d'authenticité-Un "Ring of Shadow"-Le logo de Quake pour t-shirtLe tout pour 174.99€Petite vidéo d'annonce qui rappelle beaucoup de souvenirs !Pour les impatients, les jeux sont d'ores et déjà disponible dans le Game Pass.