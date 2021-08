Un jeu de plateforme action-aventure explosif : Le titre fait évoluer le genre du jeu de plateforme en ajoutant des éléments RPG tout en proposant plus de liberté aux joueurs, qui leur permet de jouer comme ils le souhaitent, de façon plutôt agressive ou passive. Faites les poches de vos ennemis en toute discrétion, pillez les casiers, fouillez les poubelles pour collecter des ressources. Echangez-les via des distributeurs pour obtenir des objets : ceux-ci vous offrent un plus grand choix quant à la façon de relever les nombreux défis du jeu. Utilisez les ressources récupérées pour créer des objets que vous pouvez utiliser en tant qu’armes ou outils sur des personnages ou des obstacles.

Une aventure épique : Oddworld: Soulstorm repousse les limites des jeux de plateforme traditionnels en 2D en proposant une aventure épique en 2.9D avec une quinzaine d’heures de durée de vie, qui se révèle encore plus conséquente pour tous les chasseurs de trophées et les ‘complétistes’. Le jeu intègre en outre des environnements époustouflants à grande échelle qui permettent d’explorer les différents univers en profondeur, sans être limité au « side scrolling » des jeux de plateforme classiques.

Initiez une véritable révolution : le titre propose un scénario sombre à l’humour grinçant, plein d’ironie sur la condition humaine. Notre héros Abe, esclave exploité par de puissantes corporations dont il ne représente qu’un rouage, va se battre pour sauver les compagnons qu’il croise en chemin, devenant au cours de son périple l’initiateur d’une vaste révolution.

Avis aux complétistes : pourrez-vous sauver l’ensemble des Mudokons du jeu (plus de 1 000) ? Saurez-vous obtenir la meilleure fin et débloquer les deux niveaux ultimes ? Fouiller toutes les poubelles et casiers, tuer ou vaincre pacifiquement tous les ennemis ou encore trouver toutes les zones cachées du jeu ? Plus de 3 millions de joueurs ont eu l’opportunité de s’y essayer… Serez-vous le premier à y parvenir sur Xbox ?

Fins multiples : Soulstorm comprend 15 niveaux plus deux pouvant être débloqués à la toute fin du jeu. De plus, le titre propose quatre fins différentes, qui dépendront de votre Quarma : celui-ci repose sur le nombre de Mudokons que vous sauvez à chaque niveau. Si vous parvenez à sauver assez de Mudokons dans l’ensemble des 17 niveaux, vous obtiendrez l’une des bonnes fins du jeu. Mais si votre score Quarma n’est pas assez élevé, votre destin sera plus… funeste !



Oddworld: Soulstorm viendra bien se poser sur XBOX, que ce soit en boite ou en dématérialisé.